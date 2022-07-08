Терапевт Лапа напомнила правила спортивных тренировок в жару

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, как правильно тренироваться в жаркую погоду.

В разговоре с телеканалом «360» она посоветовала выбирать правильную одежду. Предпочтение стоит отдавать натуральным светлым тканям.

«Нужно брать с собой какую-нибудь косынку или шапочку, которую во время тренировки можно было бы полить водой. Когда происходит охлаждение, риск теплового удара снижается», — добавила медик.

Обувь должна быть спортивной и фиксировать стопу. Правильно подобранные кроссовки позволят избежать травм и снизят нагрузку во время бега, отметила Лапа.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.