Терапевт Лапа напомнила правила спортивных тренировок в жару

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Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, как правильно тренироваться в жаркую погоду.
Терапевт Лапа напомнила правила спортивных тренировок в жару
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

В разговоре с телеканалом «360» она посоветовала выбирать правильную одежду. Предпочтение стоит отдавать натуральным светлым тканям.

«Нужно брать с собой какую-нибудь косынку или шапочку, которую во время тренировки можно было бы полить водой. Когда происходит охлаждение, риск теплового удара снижается», — добавила медик.

Обувь должна быть спортивной и фиксировать стопу. Правильно подобранные кроссовки позволят избежать травм и снизят нагрузку во время бега, отметила Лапа.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.

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