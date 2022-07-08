В конкурсе «Новатор Москвы» лидируют 36 инновационных проектов

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Заммэра Наталья Сергунина рассказала о ходе ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы». По её словам, в гонке определились финалисты, ими стали разработчики 36 инновационных проектов.
В конкурсе «Новатор Москвы» лидируют 36 инновационных проектов

Об этом пишет kp.ru.

«Конкурс был учреждён, чтобы поддержать создателей передовых решений. Впервые его провели в 2020 году. С тех пор число заявок выросло вдвое — до 1084. Именно столько организаторы получили в этот раз. Из них 630 подали коллективы, ещё 454 поступило от индивидуальных разработчиков. Самыми популярными направлениями стали «Общественные проекты», «Медицина и фармацевтика» и «Промышленность», — отметила Сергунина.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», из числа 36 финалистов отберут 18 лучших разработок, они получат призы от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что третий форум «Российская креативная неделя» пройдёт с 7 по 10 июля в московском парке Горького, на нём представят восемь тематических площадок.

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