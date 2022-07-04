Организаторы рассказали о тематических площадках Российской креативной недели

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Третий форум «Российская креативная неделя» пройдёт с 7 по 10 июля в московском «Парке Горького», на нём будет восемь тематических площадок.
Организаторы рассказали о тематических площадках Российской креативной недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечатся, что на форуме будут площадки на темы: IT, компьютерная графика и разработка компьютерных игр; кино и телевидение; новые медиа, маркетинг и коммуникации; музыка и саунд-дизайн; образование в креативных индустриях; издательское дело и журналистика; архитектура и урбанистика, дизайн, мода и искусство; спецпроекты (молодёжная площадка).

Впервые на Российской креативной неделе будет работать отдельный павильон Красноярского края, который является региональным стратегическим партнёром форума.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в июне в столице определили лауреатов отраслевого этапа конкурса «Московские мастера».

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