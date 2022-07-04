В Москве 7—10 июля пройдёт Российская креативная неделя

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В столичном «Парке Горького» с 7 по 10 июля пройдут мероприятия Российской креативной недели. В рамках форума Москва представит площадку Created in Moscow.
В Москве 7—10 июля пройдёт Российская креативная неделя
  • РИА Новости

На крупнейший форум представителей творческих специальностей съедутся участники со всей страны, пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

«В московскую программу Российской креативной недели вошли больше 40 мероприятий. Запланированы паблик-токи, лекции, мастер-классы, кинопоказы. Своим опытом и знаниями поделятся успешные предприниматели, эксперты и представители стартапов», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в июне в столице определили лауреатов отраслевого этапа конкурса «Московские мастера».

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