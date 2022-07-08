Врач Поздняков перечислил некоторые противопоказания для купания

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Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о противопоказаниях для купания в водоёмах летом.
Врач Поздняков перечислил некоторые противопоказания для купания
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

«Как правило, купания противопоказаны людям с острой или тяжёлой хронической патологией, при которой проблему могут вызвать любые охлаждающие факторы. Например, тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой системы, когда сердце может отреагировать на резкое снижение температуры после погружения в холодную воду», — сообщил специалист в разговоре с «Известиями».

По его словам, купаться также опасно после употребления алкоголя, причём независимо от степени опьянения.

Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.

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