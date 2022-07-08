Врач Андриянова рассказала о влиянии влюблённости на организм человека

Врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова объяснила, как влюблённость влияет на организм.

Влюблённость — это гормональный процесс, который проявляется физическим влечением, снижением аппетита, блеском в глазах и потребностью в проявлении повышенного внимания и заботы, отметила Андриянова в разговоре с «Известиями».

«Блеск в глазах у влюблённого появляется из-за повышенной выработки гормонов норадреналина и допамина. На снижение аппетита влияет гормон энкефалин, который моделирует работу желудочно-кишечного тракта. Аппетит может на некоторое время пропасть, как и в состоянии стресса», — уточнила она.

Также, по словам специалиста, из-за повышенной выработки эндорфинов у влюблённого человека появляется чувство эйфории.

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