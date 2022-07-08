ТАСС: во время поисковой операции на шахте в Кузбассе умер горноспасатель

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Один из горноспасателей умер во время поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, где 5 июля обрушилась горная порода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Умер сотрудник ВГСЧ (военизированной горноспасательной части. — RT). Причина смерти устанавливается», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции.

В Распадской угольной компании заявили, что причиной обрушения породы стало сейсмическое событие.

После ЧП из шахты на поверхность вывели 188 из 190 горняков.

Спасатели подняли тело одного из погибших горняков на шахте в Кузбассе.

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