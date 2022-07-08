ТАСС: во время поисковой операции на шахте в Кузбассе умер горноспасатель
«Умер сотрудник ВГСЧ (военизированной горноспасательной части. — RT). Причина смерти устанавливается», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции.
В Распадской угольной компании заявили, что причиной обрушения породы стало сейсмическое событие.
После ЧП из шахты на поверхность вывели 188 из 190 горняков.
Спасатели подняли тело одного из погибших горняков на шахте в Кузбассе.