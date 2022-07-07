Число заключённых в Ростовской области браков выросло на 22,6% в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовстат.
По данным экспертов, первый брак заключили 67,3% мужчин и 63,9% женщин.
Замуж чаще выходили женщины в возрасте 20—24 лет и мужчины в возрасте 25—29 лет.
Аналогичный подсчёт сделал и Кировстат. В прошлом году в Кировской области в брак чаще всего вступали жители от 25 до 34 лет, передаёт progorod43. Всего в 2021 году в регионе зарегистрировали 6243 брака.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности.