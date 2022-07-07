Число заключённых в Ростовской области браков выросло на 22,6% в 2021 году

Короткая ссылка
В 2021 году в Ростовской области заключили брак 25 664 пары, что на 22,6% выше показателя 2020-го.
Число заключённых в Ростовской области браков выросло на 22,6% в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовстат.

По данным экспертов, первый брак заключили 67,3% мужчин и 63,9% женщин.

Замуж чаще выходили женщины в возрасте 20—24 лет и мужчины в возрасте 25—29 лет.

Аналогичный подсчёт сделал и Кировстат. В прошлом году в Кировской области в брак чаще всего вступали жители от 25 до 34 лет, передаёт progorod43. Всего в 2021 году в регионе зарегистрировали 6243 брака.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить