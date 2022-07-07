Неонатолог Авраменко рассказала, почему у маленьких детей бывают прохладные руки и ноги

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Эксперт телеканала «Мама», член союза профессиональной поддержки материнства, врач-неонатолог Василиса Авраменко рассказала, почему у маленьких детей бывают прохладные руки и ноги.
Неонатолог Авраменко рассказала, почему у маленьких детей бывают прохладные руки и ноги
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«Младенец ещё не умеет держать должным образом тепло: то есть согреваться вне зависимости от температуры окружающей среды. Поэтому кисти рук и стопы могут быть прохладными», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, такое бывает и у взрослых, которые быстро мёрзнут, — это особенности их вегетативной нервной системы.

«Дети могут наследовать её от родителей», — добавила Авраменко.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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