Невролог Длин рассказал о причинах сонного паралича

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Невролог Сергей Длин рассказал о причинах сонного паралича.
Невролог Длин рассказал о причинах сонного паралича
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В беседе с Пятым каналом эксперт заявил, что такое состояние чаще всего возникает в быструю, первую фазу сна.

«Чаще всего причинами его является состояние, когда человек, например, мало спит, находится в каком-то сильном стрессе, в депрессии, в тревожности, в сильной перегрузке или организм физически нагружен», — сообщил Длин.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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