Невролог Длин рассказал о причинах сонного паралича

Невролог Сергей Длин рассказал о причинах сонного паралича.

В беседе с Пятым каналом эксперт заявил, что такое состояние чаще всего возникает в быструю, первую фазу сна.

«Чаще всего причинами его является состояние, когда человек, например, мало спит, находится в каком-то сильном стрессе, в депрессии, в тревожности, в сильной перегрузке или организм физически нагружен», — сообщил Длин.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.