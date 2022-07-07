Терапевт Хухрев дал советы по профилактике тромбоза в сезон отпусков

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Врач-терапевт Алексей Хухрев дал советы по профилактике тромбоза в сезон отпусков.
Терапевт Хухрев дал советы по профилактике тромбоза в сезон отпусков
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В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что во время перелётов желательно регулярно разминать ноги.

«Второе — компрессионный трикотаж при полётах. Он сдавливает поверхностные вены и пускает кровь через глубокие, тем самым улучшая их проходимость и снижая риск тромбозов», — сказал Хухрев.

По его словам, в жару нужно пить достаточное количество жидкости.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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