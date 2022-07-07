Офтальмолог Агеев рассказал, в каких случаях ношение солнечных очков является вредным

Короткая ссылка
Ведущий офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Владимир Агеев рассказал, в каких случаях ношение солнечных очков является вредным.
Офтальмолог Агеев рассказал, в каких случаях ношение солнечных очков является вредным
  • Gettyimages.ru

«Даже самые качественные линзы с высокой степенью защиты от ультрафиолета нельзя использовать постоянно. В противном случае ваши глаза настолько отвыкнут самостоятельно сопротивляться солнечным лучам, то просто не смогут обходиться без очков», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также не стоит носить очки, если нет прямой необходимости, к примеру, в помещениях, где нет яркого солнечного света.

Агеев посоветовал ответственно подходить к выбору аксессуара и отдавать предпочтение тем, где есть UV-фильтр.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить