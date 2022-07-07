Офтальмолог Агеев рассказал, в каких случаях ношение солнечных очков является вредным

Ведущий офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Владимир Агеев рассказал, в каких случаях ношение солнечных очков является вредным.

«Даже самые качественные линзы с высокой степенью защиты от ультрафиолета нельзя использовать постоянно. В противном случае ваши глаза настолько отвыкнут самостоятельно сопротивляться солнечным лучам, то просто не смогут обходиться без очков», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также не стоит носить очки, если нет прямой необходимости, к примеру, в помещениях, где нет яркого солнечного света.

Агеев посоветовал ответственно подходить к выбору аксессуара и отдавать предпочтение тем, где есть UV-фильтр.

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