Член ОП Данюк оценил идею сделать в России выходным День семьи, любви и верности

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает День семьи, любви и верности сделать в России выходным.

По словам эксперта, с одной стороны, в российском обществе существует определённый запрос на то, чтобы сделать День семьи, любви и верности выходным.

«С другой стороны, большое количество нерабочих дней сказывается на российской экономике, особенно в условиях санкционного давления... На мой взгляд, всё-таки не время расслабляться», — объяснил Данюк.

При этом специалист подчеркнул, что нужно «уделять этому дню больше внимания».

Он поддержал необходимость проведения в этот праздник различных мероприятий, направленных на «популяризацию традиционных ценностей».

Ранее стало известно о том, что в Госдуму внесён законопроект, который предлагает День семьи, любви и верности сделать в России выходным.