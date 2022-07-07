Член ОП Данюк оценил идею сделать в России выходным День семьи, любви и верности
- РИА Новости
По словам эксперта, с одной стороны, в российском обществе существует определённый запрос на то, чтобы сделать День семьи, любви и верности выходным.
«С другой стороны, большое количество нерабочих дней сказывается на российской экономике, особенно в условиях санкционного давления... На мой взгляд, всё-таки не время расслабляться», — объяснил Данюк.
При этом специалист подчеркнул, что нужно «уделять этому дню больше внимания».
Он поддержал необходимость проведения в этот праздник различных мероприятий, направленных на «популяризацию традиционных ценностей».
Ранее стало известно о том, что в Госдуму внесён законопроект, который предлагает День семьи, любви и верности сделать в России выходным.