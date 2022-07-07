В Госдуму внесён законопроект о выходном в День семьи, любви и верности

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает День семьи, любви и верности сделать в России выходным.

В пояснительной записке говорится, что с каждым годом День семьи, любви и верности становится всё более популярным.

«С учётом целей государства, направленных на сохранение в России приоритета традиционных ценностей в обществе, что также закреплено Конституцией Российской Федерации, видится необходимым придать особое значение указанной праздничной дате, создавая и укрепляя в сознании общества исторически сложившиеся ценности семьи, отмечая празднование указанной даты нерабочим выходным днём», — отмечается в документе.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, как пишут «Известия», прокомментировала возможность сделать нерабочим праздничным днём День семьи, любви и верности 8 июля.

Она пояснила, что в Трудовом кодексе Российской Федерации предусмотрено 14 нерабочих календарных праздничных дней, и введение дополнительных праздничных дней создаст большую нагрузку для экономики страны.