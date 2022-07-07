Минпромторг: Wildberries выразила готовность создать систему защиты от контрафакта

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Компания Wildberries выразила готовность создать систему противодействия продаже контрафактной продукции на своих площадках. Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский.
Минпромторг: Wildberries выразила готовность создать систему защиты от контрафакта
  • РИА Новости

По его словам, компания «становится каналом сбыта контрафакта».

Заславский добавил, что министерство призывает Wildberries к диалогу, и компания, по его словам, готова к нему.

«Wildberries... (выражает готовность) создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата», — приводит ТАСС слова чиновника.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с фальсификацией продуктов.

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