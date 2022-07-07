Минпромторг: Wildberries выразила готовность создать систему защиты от контрафакта
- РИА Новости
По его словам, компания «становится каналом сбыта контрафакта».
Заславский добавил, что министерство призывает Wildberries к диалогу, и компания, по его словам, готова к нему.
«Wildberries... (выражает готовность) создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата», — приводит ТАСС слова чиновника.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с фальсификацией продуктов.