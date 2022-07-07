Флеболог Авакян рассказал о возможных причинах судорог

Хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Армен Авакян рассказал о возможных причинах судорог.

«Регулярные спазмы часто являются симптомом довольно многих заболеваний, поэтому они должны настораживать. Судороги беспокоят при развивающейся варикозной болезни», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, регулярно беспокоящие спазмы могут сигнализировать о проблемах в эндокринной системе.

«Судороги могут быть следствием постоянного стресса, приёма некоторых лекарственных средств», — отметил Авакян.

Ещё одной возможной причиной судорог он назвал плоскостопие.

«Спазм может быть спровоцирован непривычной физической нагрузкой, с которой организм столкнулся днём. Бывает, что судорога возникает, когда человек сильно вытянул стопу во время сна и перенапряг икроножную мышцу. Стоит подчеркнуть, что речь идёт именно о единичных случаях», — добавил эксперт.

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