Флеболог Авакян рассказал о возможных причинах судорог
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«Регулярные спазмы часто являются симптомом довольно многих заболеваний, поэтому они должны настораживать. Судороги беспокоят при развивающейся варикозной болезни», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, регулярно беспокоящие спазмы могут сигнализировать о проблемах в эндокринной системе.
«Судороги могут быть следствием постоянного стресса, приёма некоторых лекарственных средств», — отметил Авакян.
Ещё одной возможной причиной судорог он назвал плоскостопие.
«Спазм может быть спровоцирован непривычной физической нагрузкой, с которой организм столкнулся днём. Бывает, что судорога возникает, когда человек сильно вытянул стопу во время сна и перенапряг икроножную мышцу. Стоит подчеркнуть, что речь идёт именно о единичных случаях», — добавил эксперт.
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