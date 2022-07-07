Невролог Волкова рассказала о симптомах и причинах развития рассеянного склероза

Врач-невролог психоневрологического отделения №1 Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Эльвира Волкова рассказала, как распознать рассеянный склероз.

В беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты» Волкова рассказала, что проявлять себя рассеянный склероз начинает уже тогда, когда повреждены больше 50% нервов.

Среди основных первоначальных симптомов заболевания — ухудшение зрения, боли в глазах и появление двоения, покалывание и онемение в пальцах, снижение чувствительности кожи, а также слабость в мышцах и проблемы с координацией. Когда болезнь развивается, нарушаются процессы мочеиспускания и дефекации, появляются спазмы и боль в мышцах, снижается интеллект. Может развиться паралич рук или ног, паралич тройничного, глазодвигательного, подъязычного и лицевого нервов.

Основной причиной появления и развития рассеянного склероза является дисфункция иммунной системы. Развитие болезни также могут спровоцировать наследственный и климатический фактор, дефицит уровня витамина D, ряд аутоиммунных патологий.

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