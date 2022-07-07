Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новое антимонопольное регулирование цифровых рынков заработает с марта 2023 года.

«Заработать новое антимонопольное законодательство должно с марта следующего года. Это даст всем участникам интернет-индустрии время подготовиться и исправить нарушения, если они есть», — цитирует его ТАСС.

Говоря о пользе изменений для бизнеса, Мишустин заметил, что предлагаемые поправки помогут тем предпринимателям, у кого получилось создать быстрорастущий бизнес либо стартап.

«Они получат больше возможностей для равной конкуренции в интернете даже с очень большими компаниями», — подчеркнул он.

Мишустин: новое антимонопольное регулирование цифровых рынков заработает с марта 2023 года

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой данного закона.