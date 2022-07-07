Комитет Совфеда поддержал законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о создании банка данных экстремистских материалов.
Комитет Совфеда поддержал законопроект о создании банка данных экстремистских материалов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий документ Совфед рассмотрит на заседании 8 июля.

Создаваемый банк данных экстремистских материалов, как ожидается, поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Ранее депутаты Государственной думы проголосовали в третьем чтении за законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.

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