Комитет Совфеда поддержал законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о создании банка данных экстремистских материалов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий документ Совфед рассмотрит на заседании 8 июля.

Создаваемый банк данных экстремистских материалов, как ожидается, поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Ранее депутаты Государственной думы проголосовали в третьем чтении за законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.