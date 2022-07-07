Комитет Совфеда поддержал законопроект о создании банка данных экстремистских материалов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующий документ Совфед рассмотрит на заседании 8 июля.
Создаваемый банк данных экстремистских материалов, как ожидается, поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Ранее депутаты Государственной думы проголосовали в третьем чтении за законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.