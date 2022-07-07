Больницы Ульяновской области начали переход на электронные медкарты

Короткая ссылка
В больницах Ульяновской области начался переход на электронные медицинские карты — все направления, справки и рецепты пациенты теперь будут получать в электронном виде.
Больницы Ульяновской области начали переход на электронные медкарты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Как отмечается, истории болезни пациентов будут вести в медицинской информационной системе Ульяновской области, при этом доступ к данным будут иметь только работники медучреждений, а защищать информацию будет закрытая сеть.

До конца 2022 года на электронный документооборот перейдут не менее 10% медучреждений региона. Завершить его намерены к концу 2024 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве на базе двух детских больниц запустили пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить