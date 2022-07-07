Больницы Ульяновской области начали переход на электронные медкарты
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.
Как отмечается, истории болезни пациентов будут вести в медицинской информационной системе Ульяновской области, при этом доступ к данным будут иметь только работники медучреждений, а защищать информацию будет закрытая сеть.
До конца 2022 года на электронный документооборот перейдут не менее 10% медучреждений региона. Завершить его намерены к концу 2024 года.
Ранее НСН сообщала, что в Москве на базе двух детских больниц запустили пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.