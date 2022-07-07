Больницы Ульяновской области начали переход на электронные медкарты

В больницах Ульяновской области начался переход на электронные медицинские карты — все направления, справки и рецепты пациенты теперь будут получать в электронном виде.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Как отмечается, истории болезни пациентов будут вести в медицинской информационной системе Ульяновской области, при этом доступ к данным будут иметь только работники медучреждений, а защищать информацию будет закрытая сеть.

До конца 2022 года на электронный документооборот перейдут не менее 10% медучреждений региона. Завершить его намерены к концу 2024 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве на базе двух детских больниц запустили пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.