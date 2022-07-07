Врач Павлов перечислил факторы риска развития туннельного синдрома

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Травматолог-ортопед Алексей Павлов рассказал о причинах возникновения туннельного синдрома, его симптомах и методах лечения.
Врач Павлов перечислил факторы риска развития туннельного синдрома
  • Gettyimages.ru

Как сказал Павлов в беседе с «Москвой 24», признак туннельного синдрома — боль в суставе, которая возникает, когда сдавливается срединный нерв. 

«Способствовать развитию синдрома могут профессиональные факторы. Например, когда человеку на работе приходится долго удерживать кисти в неудобном положении, особенно в позиции сгибания или разгибания», — объяснил Павлов.

Причиной развития туннельного синдрома могут быть различные заболевания, например артрит, воспаление сухожилия, а также избыточная масса тела, нехватка витаминов или беременность.

Заболевание важно выявить на ранних стадиях. Для его лечения применяют в том числе метод ортезирования запястья, при котором лучезапястный сустав фиксируют в физиологическом положении.

Ранее в беседе в URA.RU врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина порекомендовала употреблять в сутки до четырёх ломтиков натурального шоколада.

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