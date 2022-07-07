Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в случае референдумов

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, освобождённых украинских территорий в состав России в том случае, если их жители решат провести соответствующие референдумы.
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в случае референдумов
  • РИА Новости

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

Спикер Совфеда призвала не торопить события и подождать решений жителей указанных территорий.

«Когда пройдут референдумы, а это будут решать парламенты, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в Донбассе референдум о вхождении в состав России целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам Донецкой и Луганской народных республик.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в интервью Al Jazeera заявил о намерении России внимательно анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в её состав.

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