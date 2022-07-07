Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в случае референдумов
- РИА Новости
Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.
Спикер Совфеда призвала не торопить события и подождать решений жителей указанных территорий.
«Когда пройдут референдумы, а это будут решать парламенты, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения», — цитирует РИА Новости Матвиенко.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в Донбассе референдум о вхождении в состав России целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам Донецкой и Луганской народных республик.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в интервью Al Jazeera заявил о намерении России внимательно анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в её состав.