Иммунолог Шарковская напомнила о рисках использования кондиционеров

Аллерголог-иммунолог Татьяна Шарковская рассказала, какие инфекции распространяются через кондиционеры.

Как сказала Шарковская в беседе с Пятым каналом, кондиционеры распространяют пыль и различные микроорганизмы, которые могут быть причиной проблем со здоровьем.

Основная болезнь, которая распространяется через кондиционеры, — легионеллёз. Она проявляется в виде тяжёлой пневмонии, выраженной интоксикации, а также сопровождается нарушениями функций ЦНС и почек.

Также кондиционер может быть причиной распространения и возникновения ОРВИ, аллергии, сухости кожи, синусита.

Ранее в интервью радио Sputnik врач-терапевт Ольга Перевалова предупредила, что если не чистить кондиционер регулярно, то он может стать рассадником болезнетворных бактерий.