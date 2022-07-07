Суд признал геноцидом действия нацистов во время оккупации Крыма

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Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Суд признал геноцидом действия нацистов во время оккупации Крыма
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Об этом сообщил ТАСС.

Судья постановила удовлетворить заявление прокурора Республики Крым и признать «установленные и вновь выявленные преступления» на территории полуострова «военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных этнических групп».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде по факту убийства нацистами более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы в Подмосковье в годы Великой Отечественной войны.

В октябре 2021 года Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запросы о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны и получила информацию от ряда стран.

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