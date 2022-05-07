СК возбудил дело о геноциде по факту убийства нацистами пациенток психбольницы в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде по факту убийства нацистами более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы в Подмосковье в годы Великой Отечественной войны.
СК возбудил дело о геноциде по факту убийства нацистами пациенток психбольницы в Подмосковье
  • © СК РФ

Об этом говорится в сообщении следственного органа.

Дело возбуждено по ст. 357 УК России.

По информации СК, в период с октября по ноябрь 1941 года офицеры и солдаты немецко-фашистского гарнизона, который был расположен в населённом пункте Микулино Лотошинского района, совершили массовое убийство более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы.

Отмечается, что женщины умерли вследствие уморения голодом, замораживания, отравления ядами и газом, а также расстрела.

«В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы № 12, на месте расстрела пациенток, обнаружено массовое захоронение костных останков не менее 102 человек», — заявили в СК.

В октябре 2021 года Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запросы о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны и получила информацию от ряда стран.

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