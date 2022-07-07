Суд приговорил рыбаков из КНДР к срокам от 4 до 13 лет за нападение на российских пограничников
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, из 14 задержанных рыбаков двое оправданы, ещё 12 признаны виновными.
Одного из них приговорили к 13 годам лишения свободы, другого — к восьми годам колонии. Десятерых северокорейских рыбаков, которым назначили наказание в виде лишения свободы на срок около четырёх лет, освободили в зале суда — их сроки наказания считаются отбытыми.
26 ноября 2019 года погранслужба России задержала в Приморье 18 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи, которые на трёх судах занимались нелегальным отловом крабов в Приморском крае.