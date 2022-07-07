Суд приговорил рыбаков из КНДР к срокам от 4 до 13 лет за нападение на российских пограничников

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Приморский краевой суд во Владивостоке признал 12 рыбаков из КНДР виновными в нападении на российских пограничников в 2019 году и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от четырёх до 13 лет.
Суд приговорил рыбаков из КНДР к срокам от 4 до 13 лет за нападение на российских пограничников
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, из 14 задержанных рыбаков двое оправданы, ещё 12 признаны виновными. 

Одного из них приговорили к 13 годам лишения свободы, другого — к восьми годам колонии. Десятерых северокорейских рыбаков, которым назначили наказание в виде лишения свободы на срок около четырёх лет, освободили в зале суда — их сроки наказания считаются отбытыми.

26 ноября 2019 года погранслужба России задержала в Приморье 18 рыбаков-браконьеров из Северной Кореи, которые на трёх судах занимались нелегальным отловом крабов в Приморском крае.

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