В Госдуме поддержали идею изменить порядок выбора места проживания ребёнка после смерти родителя
- РИА Новости
«Да, действительно такая проблема есть, и она стоит довольно остро. Ко мне на приём неоднократно обращались бабушки, которым приходилось через многочисленные суды доказывать, что внуков надо отдать именно им. Помогала разбираться и с ситуациями, где сестра матери или ещё более дальний родственник ребёнку были намного ближе родного отца, но с оформлением документов у них возникали проблемы», — рассказала Лантратова.
Депутат подчеркнула, что ориентироваться надо не только на родство и в первую очередь спрашивать мнение ребёнка, если он уже в осознанном возрасте.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила изменить правила определения проживания ребёнка после смерти родителя.