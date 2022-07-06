В Госдуме поддержали идею изменить порядок выбора места проживания ребёнка после смерти родителя

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT оценила идею ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребёнка в случае смерти или наступления недееспособности родителя, с которым тот проживал, для принятия решения по определению места проживания несовершеннолетнего.

«Да, действительно такая проблема есть, и она стоит довольно остро. Ко мне на приём неоднократно обращались бабушки, которым приходилось через многочисленные суды доказывать, что внуков надо отдать именно им. Помогала разбираться и с ситуациями, где сестра матери или ещё более дальний родственник ребёнку были намного ближе родного отца, но с оформлением документов у них возникали проблемы», — рассказала Лантратова.

Депутат подчеркнула, что ориентироваться надо не только на родство и в первую очередь спрашивать мнение ребёнка, если он уже в осознанном возрасте.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила изменить правила определения проживания ребёнка после смерти родителя.