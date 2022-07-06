В Союзе отцов оценили идею изменить порядок выбора места проживания ребёнка после смерти родителя

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов прокомментировал в беседе с RT идею ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребёнка в случае смерти или наступления недееспособности родителя, с которым тот проживал, для принятия решения по определению места проживания несовершеннолетнего.
В Союзе отцов оценили идею изменить порядок выбора места проживания ребёнка после смерти родителя
  • РИА Новости

Отмечается, что это будет необходимо, если второй родитель длительное время не появлялся.

Солёнов также заявил о важности проведения экспертизы ещё в том в случае, когда один из родителей препятствовал общению другого родителя с ребёнком. 

«Вот здесь психолого-педагогическая экспертиза важна, причём всех сторон — как родителя, так и ребёнка. Чтобы он понимал, что его второй родитель, который готов взять опеку над ним, это его самый близкий человек, но они, например, не общались в силу каких-то обстоятельств», — пояснил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что в такой ситуации важно уделить внимание материальному и квартирному вопросу.

«Если, например, ребёнок, его бабушка, дедушка живут в одном городе, а отец или мама, с которыми он ранее не общался, живут в другом, как это отразится на состоянии ребёнка? Здесь экспертиза должна быть всесторонней», — заключил собеседник RT. 

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила изменить правила определения проживания ребёнка после смерти родителя.

Как пояснила Волынец в беседе с RT, речь в обращении идёт о детях, которые постоянно проживают с одним из родителей, но при этом не поддерживают отношения со вторым.

Сейчас после смерти одного родителя, который проживал с ребёнком, последнего передают второму родителю, даже если они никогда не виделись, добавила детский омбудсмен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить