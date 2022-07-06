В Союзе отцов оценили идею изменить порядок выбора места проживания ребёнка после смерти родителя

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов прокомментировал в беседе с RT идею ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребёнка в случае смерти или наступления недееспособности родителя, с которым тот проживал, для принятия решения по определению места проживания несовершеннолетнего.

Отмечается, что это будет необходимо, если второй родитель длительное время не появлялся.

Солёнов также заявил о важности проведения экспертизы ещё в том в случае, когда один из родителей препятствовал общению другого родителя с ребёнком.

«Вот здесь психолого-педагогическая экспертиза важна, причём всех сторон — как родителя, так и ребёнка. Чтобы он понимал, что его второй родитель, который готов взять опеку над ним, это его самый близкий человек, но они, например, не общались в силу каких-то обстоятельств», — пояснил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что в такой ситуации важно уделить внимание материальному и квартирному вопросу.

«Если, например, ребёнок, его бабушка, дедушка живут в одном городе, а отец или мама, с которыми он ранее не общался, живут в другом, как это отразится на состоянии ребёнка? Здесь экспертиза должна быть всесторонней», — заключил собеседник RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила изменить правила определения проживания ребёнка после смерти родителя.

Как пояснила Волынец в беседе с RT, речь в обращении идёт о детях, которые постоянно проживают с одним из родителей, но при этом не поддерживают отношения со вторым.

Сейчас после смерти одного родителя, который проживал с ребёнком, последнего передают второму родителю, даже если они никогда не виделись, добавила детский омбудсмен.