Юрист Соловьёв поддержал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал одобренный в третьем чтении Государственной думой закон, признающий государственной изменой переход к противнику в ходе вооружённого конфликта.

«Важно, что законодатель чётко определил, что является переходом на сторону противника. Это участие лица в составе непосредственно противостоящих России сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», — отметил специалист.

По его мнению, появление новых угроз Российской Федерации на внешнем контуре резко изменило международную обстановку и потребовало решительных мер по защите страны от внешней агрессии.

Закон фактически предусматривает дополнение к уже имеющимся трём формам госизмены — выдача государственной тайны, шпионаж и иная помощь иностранной стороне против безопасности России, уточнил Соловьёв.

«Закулисные попытки ослабить нашу страну перешли в фазу открытого противостояния. А поскольку любой закон не является застывшим цементом, он должен следовать и меняться вслед за изменяющимся реалиями, виды госизмены дополнены новым составом преступления», — заключил эксперт.

Ранее Госдума одобрила закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.