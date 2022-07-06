Сомнолог Дорохов заявил о вреде попыток выспаться «впрок»

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов заявил о вреде попыток выспаться «впрок».

«Сон не копится, как деньги, — накопил, а потом расходуешь. Нет, это не так. Кому-то достаточно для сна пять часов? Это сильно сказано, что достаточно. Столько может спать молодёжь, за счёт внутренних сил они восстанавливаются, но при длительном таком режиме появляются проблемы со здоровьем», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, эпизодически уменьшать количество сна допустимо.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.