Сомнолог Дорохов заявил о вреде попыток выспаться «впрок»

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Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов заявил о вреде попыток выспаться «впрок».
Сомнолог Дорохов заявил о вреде попыток выспаться «впрок»
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«Сон не копится, как деньги, — накопил, а потом расходуешь. Нет, это не так. Кому-то достаточно для сна пять часов? Это сильно сказано, что достаточно. Столько может спать молодёжь, за счёт внутренних сил они восстанавливаются, но при длительном таком режиме появляются проблемы со здоровьем», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, эпизодически уменьшать количество сна допустимо.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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