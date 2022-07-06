Профессии блогера предлагают присвоить в России правовой статус

Короткая ссылка
Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина заявила, что блогеры осуществляют легальную предпринимательскую деятельность, которую необходимо внести в официальный список.
Профессии блогера предлагают присвоить в России правовой статус
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала в пресс-центре НСН.

«Именно эта инициатива позволит сделать первый шаг к получению правового статуса блогера, потому что сегодня блогеры оказывают эти услуги абсолютно легально. Почти у всех блогеров открыты счета ИП, вы попробуйте перевести большие суммы на карты банков — её заблокируют. Деятельности для них сегодня не предусмотрено. Мы выступаем первыми инициаторами, чтобы определить, кто такие блогеры. Включение соответствующего ОКВЭДа позволит соблюсти баланс интересов отрасли и государства», — отметила Рытвина.

Ранее «Известия» сообщали, что порядка 6% школьников — участников опроса в деле выбора профессии ориентируются на мнение блогеров, а также одноклассников и друзей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить