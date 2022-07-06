Профессии блогера предлагают присвоить в России правовой статус

Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина заявила, что блогеры осуществляют легальную предпринимательскую деятельность, которую необходимо внести в официальный список.

Об этом она рассказала в пресс-центре НСН.

«Именно эта инициатива позволит сделать первый шаг к получению правового статуса блогера, потому что сегодня блогеры оказывают эти услуги абсолютно легально. Почти у всех блогеров открыты счета ИП, вы попробуйте перевести большие суммы на карты банков — её заблокируют. Деятельности для них сегодня не предусмотрено. Мы выступаем первыми инициаторами, чтобы определить, кто такие блогеры. Включение соответствующего ОКВЭДа позволит соблюсти баланс интересов отрасли и государства», — отметила Рытвина.

Ранее «Известия» сообщали, что порядка 6% школьников — участников опроса в деле выбора профессии ориентируются на мнение блогеров, а также одноклассников и друзей.