Число вакансий для молодёжи в России увеличилось на 72% в 2022 году

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Руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рассказала, что в первом полугодии 2022 года число вакансий для молодых специалистов без опыта работы и студентов увеличилось на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Число вакансий для молодёжи в России увеличилось на 72% в 2022 году
  • РИА Новости

«Прирост вакансий для молодёжи в первом полугодии составил 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число резюме выросло на 74%. В июне — начале июля на hh.ru работодатели опубликовали почти 182 тыс. вакансий для молодых специалистов без опыта работы и студентов», — отметила Святицкая в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, большинство вакансий для молодёжи открыто в сфере продаж, в общепите и логистике.

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