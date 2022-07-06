В ОНК одобрили утверждённые Минюстом новые правила внутреннего распорядка в СИЗО

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Министерство юстиции России утвердило новые правила внутреннего распорядка (ПВР) следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, смягчающие условия содержания в СИЗО. Документ опубликован 6 июля на портале правовой информации правительства и получил одобрение правозащитного сообщества.
В ОНК одобрили утверждённые Минюстом новые правила внутреннего распорядка в СИЗО
  • РИА Новости

Новые правила предусматривают возможность установки душевых кабин в камерах, что даст возможность заключённым мыться чаще одного раза в неделю не менее 15 минут, как это предусмотрено нормативами. В ОНК Москвы отмечают, что это также снизит нагрузку на надзирателей, которые должны конвоировать заключённых в душевые.

Принятый документ гарантирует ежедневную помывку в душе беременным и женщинам, содержащимся в изоляторах с детьми, а также инвалидам. Для последних теперь будут оборудовать специальные санузлы.

Важным новшеством правозащитники считают закрепление права заключённых на физические упражнения как в специально оборудованных помещениях (на платной основе), так и бесплатно в прогулочных двориках, где администрация сможет размещать спортинвентарь. Раньше ПВР предусматривали возможность занятий спортом только для несовершеннолетних заключенных.

«В некоторых СИЗО Москвы спортивные комнаты уже существуют, а в СИЗО «Лефортово», где площадь двухместных камер всего 8 кв. м, этого нет. Оттуда поступало большое количество жалоб на невозможность заниматься спортом. Администрация «Лефортово» ссылалась на теперь уже утратившие силу правила, где физические упражнения и спортинвентарь были предусмотрены только для несовершеннолетних», — отметил в беседе с RT представитель ОНК.

Новые правила также предусматривают возможность использования заключёнными электронных книг (без доступа в интернет), а также пересылку и получение через администрацию изоляторов электронных писем. 

Кроме того, в ПВР регламентируется механизм привлечения арестованных на время следствия к труду на территории следственных изоляторов.

Ранее в ОНК отмечали, что принятый документ готовился при участии правозащитного сообщества и учёл много его рекомендаций.

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