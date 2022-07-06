Госдума одобрила закон о запрете использования цифровых активов как средства платежа

Короткая ссылка
Государственная дума одобрила в третьем чтении закон о запрете использования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав как средства платежа.
Госдума одобрила закон о запрете использования цифровых активов как средства платежа
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что рассмотрение закона инициировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В документе говорится, что операторов электронных платформ признают субъектами национальной платёжной системы. Они получат право осуществлять расчёты по сделкам, которые совершены с использованием электронных платформ, но при соблюдении ряда требований. 

Закон предусматривает изменения, которые направлены на устранение возможности использования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав в качестве денежного суррогата. Документ устанавливает прямой запрет на их передачу или приём в качестве встречного предоставления за товары и услуги.

В феврале правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования цифровых валют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить