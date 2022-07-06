Госдума одобрила закон о запрете использования цифровых активов как средства платежа

Государственная дума одобрила в третьем чтении закон о запрете использования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав как средства платежа.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что рассмотрение закона инициировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В документе говорится, что операторов электронных платформ признают субъектами национальной платёжной системы. Они получат право осуществлять расчёты по сделкам, которые совершены с использованием электронных платформ, но при соблюдении ряда требований.

Закон предусматривает изменения, которые направлены на устранение возможности использования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав в качестве денежного суррогата. Документ устанавливает прямой запрет на их передачу или приём в качестве встречного предоставления за товары и услуги.

В феврале правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования цифровых валют.