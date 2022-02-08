Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют в России

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Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования цифровых валют.
Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют в России
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством. Для всех участников профессионального рынка будут установлены жёсткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина в Telegram.

Уточняется, что инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.

Кроме того, площадки, на которых происходят торги, обяжут иметь «подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала».

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.

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