Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют в России

Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования цифровых валют.

«Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством. Для всех участников профессионального рынка будут установлены жёсткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина в Telegram.

Уточняется, что инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.

Кроме того, площадки, на которых происходят торги, обяжут иметь «подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала».

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.