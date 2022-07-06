В Госдуме прокомментировали идею Алиханова о строительстве выделенных трасс в Калининград

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу, соединяющую основную территорию России и Калининград.
В Госдуме прокомментировали идею Алиханова о строительстве выделенных трасс в Калининград
  • РИА Новости

«Организовать бесперебойное обеспечение Калининградской области — это стратегическая государственная задача. Сегодня мы видим всё возрастающее давление стран Запада на Россию, касающееся её отдалённых регионов, таких как Калининградская область и Крым. Но если транспортная безопасность Крыма чётко обеспечена с одной стороны Крымским мостом, а с другой — освобождёнными территориями, то с Калининградской областью сложнее», — пояснил Белик.

Как подчеркнул депутат, построить дорогу, обеспечить транспортный коридор, на который «не посягнёт западный режим», — это первостепенная задача России.

«И в этом плане я полностью согласен с губернатором Калининградской области в том, что регион должен быть связан с Россией прочными транспортными узами», — заключил парламентарий.

Ранее Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград.

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