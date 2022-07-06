«Ъ»: правительство России отказалось от дополнительных мер поддержки операторов связи

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Правительство России отказалось от дополнительных финансовых мер поддержки операторов связи.
«Ъ»: правительство России отказалось от дополнительных мер поддержки операторов связи
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Как сообщает газета «Коммерсантъ», правительство сочло эту отрасль менее пострадавшей от санкций, чем другие.

Отмечается, что, в частности, не прошли согласование льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года, мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, а также пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.

Ранее сообщалось, что ряд операторов связи в России начали взимать плату за новые сим-карты. Как сообщили компании, таким образом они пытаются компенсировать увеличение затрат на предоставление услуг связи.

5 июля Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

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