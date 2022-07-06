«Ъ»: правительство России отказалось от дополнительных мер поддержки операторов связи

Правительство России отказалось от дополнительных финансовых мер поддержки операторов связи.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», правительство сочло эту отрасль менее пострадавшей от санкций, чем другие.

Отмечается, что, в частности, не прошли согласование льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года, мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, а также пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.

Ранее сообщалось, что ряд операторов связи в России начали взимать плату за новые сим-карты. Как сообщили компании, таким образом они пытаются компенсировать увеличение затрат на предоставление услуг связи.

5 июля Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.