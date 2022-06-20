Ряд российских операторов связи ввели плату за покупку сим-карты

Ряд операторов связи в России начали взимать плату за покупку новых сим-карт. Как сообщили компании, таким образом они пытаются компенсировать увеличение затрат на предоставление услуг связи.

«При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Мегафона».

В компании уточнили, что стоимость самих сим-карт в текущем году выросла в несколько раз.

В пресс-службе Yota подтвердили, что плата за сим-карту связана с обновлённым ценообразованием их производства.

В марте сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба совместно с Минцифры России будет контролировать рост цен на сотовую связь в стране.