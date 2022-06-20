Ряд российских операторов связи ввели плату за покупку сим-карты
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«При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Мегафона».
В компании уточнили, что стоимость самих сим-карт в текущем году выросла в несколько раз.
В пресс-службе Yota подтвердили, что плата за сим-карту связана с обновлённым ценообразованием их производства.
В марте сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба совместно с Минцифры России будет контролировать рост цен на сотовую связь в стране.