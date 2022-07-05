В Рыбном союзе прокомментировали ситуацию с импортом красной рыбы

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Председатель Рыбного союза Александр Панин прокомментировал ситуацию с импортом красной рыбы.
В Рыбном союзе прокомментировали ситуацию с импортом красной рыбы
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«В этом году импорт красной рыбы значительно сократился, и это сильно сказалось на рынке», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, чтобы выращивать аквакультурного лосося в тех же объёмах, что закупался за рубежом, нужно дополнительное государственное финансирование и регулирование.

«При этом важно наращивать производство аквакультуры полного цикла — от оплодотворения икры до собственного производства рыбных кормов», — пояснил Панин.

Как добавил эксперт, в России есть кижуч и нерка, но это другая рыба с точки зрения потребительских свойств и вкусовых качеств.

«В любом случае в настоящий момент мы не видим серьёзных рисков с объёмами и ассортиментом рыбной продукции, а цены уже корректируются, и в дальнейшем ситуация будет только стабилизироваться и улучшаться», — заключил он.

Ранее руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал ситуацию в рыбной отрасли.

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