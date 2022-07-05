Врач Кондрахин рассказал, для кого жара наиболее опасна

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Врач Андрей Кондрахин рассказал, для кого жара наиболее опасна.
Врач Кондрахин рассказал, для кого жара наиболее опасна
  • Gettyimages.ru

«Это люди, страдающие хроническими заболеваниями, особенно в обострении хронических заболеваний. Особенно группа сердечно-сосудистой патологии, это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь. Люди, страдающие инсультом или послеинсультным состоянием, которые перенесли заболевание нервной системы», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, вредна жара и для тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы.

Кондрахин советует снизить физическую активность, держаться в тени и больше пить (понемногу и равномерно в течение дня).

Эксперт напомнил и о своевременном приёме назначенных врачом препаратов.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем может быть опасно нанесение кефира и сметаны на покрасневшую от солнечного ожога кожу.

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