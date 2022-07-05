Врач Османов дал советы по использованию вентилятора

Врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов дал советы по использованию вентилятора.

«Перед сном вентилятор следует установить около открытого окна и направить так, чтобы он выдувал воздух из дома. В других комнатах также необходимо открыть окна», — заявил он в беседе с Life.ru.

Вместе с тем, отметил эксперт, в лопастях вентилятора часто скапливается пыль, которая при включении устройства может распространяться по всему дому.

«Прямо направленные на человека потоки горячего воздуха способствуют появлению повышенного потоотделения, которое вызывает обезвоживание организма», — предупредил Османов.

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