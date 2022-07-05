Путин разрешил правкомиссии накладывать ограничения на пополнение зарубежных счетов

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Российский президент Владимир Путин разрешил правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление резидентами России валюты на свои счета в зарубежных банках.
Путин разрешил правкомиссии накладывать ограничения на пополнение зарубежных счетов
  • РИА Новости

Об этом говорится в указе «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации», подписанном главой государства.

«Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка».

Также это коснётся переводов средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, «предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг».

7 июня подкомиссия при Минфине России разрешила экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.

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