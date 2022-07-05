Специалист Легостаева оценила закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли в России

Генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева прокомментировала в беседе с RT принятие Госдумой закона, содержащего меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

«Действующая на сегодняшний день норма уже предполагает применение норм налогового манёвра для радиоэлектронной отрасли. Однако воспользоваться ей было весьма проблематично, так как под льготу подпадают только организации, получающие 90% доходов от проектирования и разработки электронной компонентной базы (ЭКБ) и радиоэлектронной продукции», — объяснила эксперт.

Как добавила Легостаева, регулятором совместно с отраслевыми консорциумами была проделана большая работа по формированию изменений, которые позволили бы «максимально учесть отраслевую специфику».

«Поправки позволят увеличить число компаний, применяющих налоговый манёвр, поскольку расширен перечень видов деятельности, позволяющих применять льготу, и до 70% снижен порог по доходам от них. Льготы будут применяться только в отношении продукции, которая будет внесена в перечень, утверждённый правительством, однако мы уверены, что ключевые позиции вычислительной техники в него точно войдут», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что ещё одним условием будет являться включение компании в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.

«Компании в сфере вычислительной техники очень ждут вступления закона в силу, поскольку новая мера поддержки позволит высвободить организациям дефицитные оборотные средства и направить их на разработку новой продукции, создание дополнительных рабочих мест и расширение производственных мощностей», — заключила собеседница RT.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.