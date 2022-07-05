В ГД объяснили важность закона о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в СВО

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT принятие в третьем чтении закона о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.

Швыткин подчеркнул, что этот закон имеет «важное социальное значение».

Он напомнил, что раньше гражданские лица могли получить такой статус, например, при условии, что были ранены в период выполнения ими задач.

«Сейчас же мы наделяем статусом ветерана боевых действий данную категорию граждан, которые выполняют задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР. Безусловно, это повышает социальный статус данной категории граждан, позволяет себя чувствовать более уверенными, более защищёнными», — рассказал депутат.

Он отметил, что к данной категории могут относиться врачи, строители.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.