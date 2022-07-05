В ГД объяснили важность закона о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в СВО

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT принятие в третьем чтении закона о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.
В ГД объяснили важность закона о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в СВО
  • РИА Новости

Швыткин подчеркнул, что этот закон имеет «важное социальное значение».

Он напомнил, что раньше гражданские лица могли получить такой статус, например, при условии, что были ранены в период выполнения ими задач.

«Сейчас же мы наделяем статусом ветерана боевых действий данную категорию граждан, которые выполняют задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР. Безусловно, это повышает социальный статус данной категории граждан, позволяет себя чувствовать более уверенными, более защищёнными», — рассказал депутат.

Он отметил, что к данной категории могут относиться врачи, строители.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.

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