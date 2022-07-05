В ГД объяснили важность закона о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в СВО
- РИА Новости
Швыткин подчеркнул, что этот закон имеет «важное социальное значение».
Он напомнил, что раньше гражданские лица могли получить такой статус, например, при условии, что были ранены в период выполнения ими задач.
«Сейчас же мы наделяем статусом ветерана боевых действий данную категорию граждан, которые выполняют задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР. Безусловно, это повышает социальный статус данной категории граждан, позволяет себя чувствовать более уверенными, более защищёнными», — рассказал депутат.
Он отметил, что к данной категории могут относиться врачи, строители.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.