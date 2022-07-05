В Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве
Врача приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в размере 2 млн рублей, сообщает Newinform со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.
Установлено, что с января 2016-го по ноябрь 2020 года директор медцентра, главврач и его заместитель организовали мошенническую схему с целью обогащения за счёт оплаты помощи по программе обязательного медицинского страхования.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали трёх человек по подозрению в мошенничестве.