В Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве

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Суд в Барнауле вынес приговор главврачу медцентра «Добрый доктор» по делу о мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.

Врача приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в размере 2 млн рублей, сообщает Newinform со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что с января 2016-го по ноябрь 2020 года директор медцентра, главврач и его заместитель организовали мошенническую схему с целью обогащения за счёт оплаты помощи по программе обязательного медицинского страхования.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали трёх человек по подозрению в мошенничестве.

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