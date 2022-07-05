В Союзе предприятий зообизнеса поддержали идею нарастить производство кормов для животных

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Ангелина Шурпина
Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в беседе с RT поддержала идею о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.
В Союзе предприятий зообизнеса поддержали идею нарастить производство кормов для животных
  • РИА Новости

По словам эксперта, это отличная инициатива.

«В течение многих лет мы ввозили корма из-за рубежа, и не было необходимости развивать своё производство: рынок был наполнен, корма уже привычные», — рассказала Колчанова.

Она также напомнила, что при поддержке властей субъектов России и Минпромторга начали открываться новые заводы.

«Это здорово, потому что у нас есть и знания, и умения, просто не было необходимости, а ситуация сейчас на международном рынке сложилась так, что импорта стало поступать нам гораздо меньше, и в этой ситуации, естественно, надо проявлять инициативу», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артёма Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.

Глава Мордовии отметил, что сейчас регион нацелен завоевать этот рынок.

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