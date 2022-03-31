В Госдуме прокомментировали ситуацию с кормами для животных в России

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выразил мнение, что производители отечественных кормов для животных могут воспользоваться ситуацией и потеснить подорожавшую продукцию зарубежных производителей.

Отечественные корма для животных качественные и не уступают зарубежным, однако их выдавили с полок иностранные монополисты, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» депутат.

«У европейских кормов нет особых преимуществ, кроме того, что они давно стоят на полках наших гипермаркетов и зоомагазинов. Рынок российских кормов сейчас занимает позорные 10%, а 70% монополизировано ЕС. Это дисбаланс, который должен быть исправлен… В идеале корма должны быть отечественного производства. Я считаю, что нынешняя ситуация — это хороший вариант для российских производителей встать на полки и расширить своё присутствие. Корма должны быть свои, чтобы никто нас не шантажировал уходом с рынка, дефицитом кормов, подорожанием», — сказал Бурматов.

Эксперт обратил внимание, что своё производство позволит отвязать продукцию от доллара и снизить его стоимость.

Ранее НСН сообщала, что Москва нарастит производство продукции в рамках кампании по импортозамещению.