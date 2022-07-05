Путин поддержал идею главы Мордовии Здунова нарастить производство кормов для животных

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артёма Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.
Путин поддержал идею главы Мордовии Здунова нарастить производство кормов для животных
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе разговора Здунов заявил, что рынок кормов для животных практически весь был импортным.

«Глупость, казалось бы, для России», — сказал на это Путин.

Глава Мордовии отметил, что сейчас регион нацелен завоевать этот рынок.

«Да, конечно. Так и надо сделать», — заявил президент.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выразил мнение, что производители отечественных кормов для животных могут воспользоваться ситуацией и потеснить подорожавшую продукцию зарубежных производителей.

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