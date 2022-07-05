Путин поддержал идею главы Мордовии Здунова нарастить производство кормов для животных
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе разговора Здунов заявил, что рынок кормов для животных практически весь был импортным.
«Глупость, казалось бы, для России», — сказал на это Путин.
Глава Мордовии отметил, что сейчас регион нацелен завоевать этот рынок.
«Да, конечно. Так и надо сделать», — заявил президент.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выразил мнение, что производители отечественных кормов для животных могут воспользоваться ситуацией и потеснить подорожавшую продукцию зарубежных производителей.