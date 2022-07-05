РЭО поддержал идею ограничить использование пластика на Байкале

Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что компания поддержала идею запретить использование пластика на озере Байкал.

РЭО рассмотрел проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал» в части предотвращения попадания пластика и микропластика в озеро Байкал», сообщает телеканал «360».

«РЭО в целом поддерживает идею о необходимости ограничения оборота отдельных видов упаковки в центральной экологической зоне природной Байкальской территории и на других особо охраняемых природных территориях. Подобный опыт имеется во множестве зарубежных стран», — сказал Буцаев.

По его словам, в качестве таких мер может быть введён запрет на выдачу пластиковых пакетов в магазинах, ограничение на использование одноразовой посуды в кафе и ресторанах, требования в отношении сервисной упаковки.

В июне сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий запрет продажи пластиковых пакетов и одноразовой посуды на прибрежных территориях Байкала.