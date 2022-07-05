РЭО поддержал идею ограничить использование пластика на Байкале
- РИА Новости
РЭО рассмотрел проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал» в части предотвращения попадания пластика и микропластика в озеро Байкал», сообщает телеканал «360».
«РЭО в целом поддерживает идею о необходимости ограничения оборота отдельных видов упаковки в центральной экологической зоне природной Байкальской территории и на других особо охраняемых природных территориях. Подобный опыт имеется во множестве зарубежных стран», — сказал Буцаев.
По его словам, в качестве таких мер может быть введён запрет на выдачу пластиковых пакетов в магазинах, ограничение на использование одноразовой посуды в кафе и ресторанах, требования в отношении сервисной упаковки.
В июне сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий запрет продажи пластиковых пакетов и одноразовой посуды на прибрежных территориях Байкала.