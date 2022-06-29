В России предложили запретить продажу пластиковых пакетов на Байкале

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет продажи пластиковых пакетов и одноразовой посуды на прибрежных территориях Байкала.

Как сообщает «Парламентская газета», документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициативу выдвинула группа депутатов, в том числе Вячеслав Фетисов, Николай Валуев и Дмитрий Кобылкин (все — «Единая Россия»).

Цель проекта — снизить загрязнение Байкала, его водотоков и почвы прибрежных территорий в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории.

Авторы документа ссылаются на опыт других стран, где запрещена продажа одноразовых изделий. Например, ограничения действуют в Белоруссии и Армении.

Ранее сообщалось, что в Минприроды концептуально поддержали законопроект о поэтапном запрете на продажу одноразовых товаров из пластика в центральной и буферной экологических зонах Байкала.